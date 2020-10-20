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Коронавирус Covid-19

В курской облбольнице им. Семашко на лечении - более ста пациентов с коронавирусом

В учреждении организовано 250 ковид-мест
Ольга ДАНИЛОВА
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В регион поступает новое оборудование для лечения ковид-больных

В регион поступает новое оборудование для лечения ковид-больных

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Областная клиническая инфекционная больница им. Н.А. Семашко первой в нашем регионе начала лечить пациентов с коронавирусной инфекцией. В учреждении организовано 250 мест, большая часть которых с подачей кислорода, сообщили в администрации региона.

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий сказал, что «в инфекционной больнице лечебный процесс организован на высоком уровне, соблюдены все правила оказания медицинской помощи больным с коронавирусом.

Сейчас здесь на лечении свыше ста пациентов с подтвержденным диагнозом.