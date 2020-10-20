У курских медусреждений появятся дополнительные парковки

Одна из парковок будет у БСМП Фото: Светлана ВОЛКОВА

Дополнительные парковочные места будут организованы в Курске у пяти учреждений здравоохранения. Речь идет о больницах №2 и №6, станции переливания крови, БСМП и поликлинике №5. Организовать в целом намерены не менее 150 мест.

К примеру, у горбольницы №2 появится 31 парковочное место – это вдвое больше, чем в настоящее время. Проектом предусмотрено не только асфальтовое покрытие, но и освещение, ограждение территории парковки.

Завершить разработку проектно-сметной документации по парковочным пространствам планируется в этом году, а провести все работы по организации парковок – до конца 2021 года.