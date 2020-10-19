В Курске будут отключать свет

В городе пройдут ремонтные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети", свет отключат 20 октября с 14:00 до 16:00 по следующим адресам:

ул. 50 лет Октября 145, 147, 147А, 149, 149А, 153;

ул. 1-я Фатежская 80, 82;

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).