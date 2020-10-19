Под Курском горел жилой дом

Огонь тушили 18 человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 01:40 19 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в частном жилом доме в селе Гущино Мантуровского района.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №14 Мантуровского района, 33 ПЧ поселка Сейм, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

По прибытии в 01:59 приступили к ликвидации загорания.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером повреждена дверь и стена, рассказали в МЧС.

Пожар тушили 18 человек и шесть единиц техники..

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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