Курскую пенсионерку ограбила приглашенная в гости девушка

Возбуждено уголовное дело по статье о краже Фото: Из архива "КП"

В полицию с обратилась 61-летняя жительница Курска и рассказала, что пригласила к себе домой знакомых, а на следующий день после застолья обнаружила пропажу кошелька. На телефон курянки стали поступать смс-оповещения о списании с ее банковской карты денег. Сумма ущерба составила порядка семи тысяч рублей. Курянка также лишилась золотого кулона, который находился в кошельке.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 32-летняя курянка, приглашенная в тот вечер в гости к потерпевшей. Женщина призналась, что расплачивалась в магазинах чужой картой. При обыске полицейские обнаружили и изъяли золотой кулон. Его стражи порядка вернули потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.