Под Курском задержали браконьера

Серая куропатка занесена в Красную книгу Курской области Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ходе рейда на территории охотничьих угодий Железногорского района охотовед «Курскохотрыбцентра» заметил браконьера, застрелившего двух куропаток.

Серая куропатка занесена в Красную книгу Курской области. За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. Материал передали в межмуниципальный отдел МВД России «Железногорский».

Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области определит размер вреда, причиненного объектам животного мира.