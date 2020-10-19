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Общество

Под Курском задержали браконьера

Мужчина застрелил двух куропаток
Яна ШЕЛЕСТ
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Серая куропатка занесена в Красную книгу Курской области

Серая куропатка занесена в Красную книгу Курской области

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ходе рейда на территории охотничьих угодий Железногорского района охотовед «Курскохотрыбцентра» заметил браконьера, застрелившего двух куропаток.

Серая куропатка занесена в Красную книгу Курской области. За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. Материал передали в межмуниципальный отдел МВД России «Железногорский».

Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Курской области определит размер вреда, причиненного объектам животного мира.