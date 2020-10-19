В Курском районе под контроль возьмут земельные ссоры в СНТ

За последние несколько лет в нескольких СНТ Курского района произошла «смена власти» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние несколько лет в нескольких СНТ Курского района произошла «смена власти», сопровождаемая публичными скандалами. Так, экс-председатель СНТ «Курск» потеряла полномочия летом 2017 года.

Члены СНТ утверждают, что общего собрания дачников, на котором бы избрали нового председателя, не было. Но новое руководство считает иначе, ссылаясь на протокол уполномоченных лиц. Похожая история происходит и в СНТ «Золотая осень».

С представителями садовых товариществ встретился заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев. Участие в разговоре приняли также глава Курского района Андрей Телегин, заместитель главы города Курска Эдуард Кудрявцев и главы округов областного центра.

«Все ситуации, которые мы сегодня обсудили, крайне сложные. Мы видим, что определенные группы людей пользуются пробелами в законодательстве. Проводится фиктивное собрание, по итогам которого появляется протокол о смене председателя. Правовую оценку этим действиям должны дать компетентные органы. Наша задача - защитить простых людей, большинство из которых преклонного возраста. Далеко не все готовы идти в суд, чтобы отстаивать свои интересы. Дал поручение главам округов Курска в течение недели отработать каждый случай. Подключим нашу юридическую службу», - отметил Сергей Стародубцев.