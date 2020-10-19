В Курской области за сутки прибавилось 96 пациентов с ковидом

На сегодняшний день скончались 65 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

По данным оперативного штаба на 7:30 19 октября, в Курской области всего зарегистрировано 9 562 (+96) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 273 (+32) пациента. На сегодняшний день скончались 65 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +49

г. Рыльск +21

Глушковский +7

г. Железногорск +6

г. Дмитриев +4

Рыльский +3

Октябрьский +2

Кореневский +1

Курский +1

Курчатовский +1

г. Льгов +1

В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.