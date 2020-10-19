В Курской области за сутки прибавилось 96 пациентов с ковидом

На сегодняшний день скончались 65 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
По данным оперативного штаба на 7:30 19 октября, в Курской области всего зарегистрировано 9 562 (+96) подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 273 (+32) пациента. На сегодняшний день скончались 65 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +49
г. Рыльск +21
Глушковский +7
г. Железногорск +6
г. Дмитриев +4
Рыльский +3
Октябрьский +2
Кореневский +1
Курский +1
Курчатовский +1
г. Льгов +1
В остальных муниципалитетах случаев COVID-19 за последние сутки не зарегистрировано.