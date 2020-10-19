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Под Курском ночью горел дом

Пожар произошел в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб и причина пожара устанавливаются

Ущерб и причина пожара устанавливаются

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

19 октября в 01:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в частном доме в селе Гущино Мантуровского района. На место происшествия выехали пожарные, полиция, медики скорой и работники электросетей.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером 8 х 8 метров, в одной из комнат сгорела дверь и часть стены.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС России три человека и одна единица техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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