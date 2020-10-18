Под Курском пожар в жилом доме тушили десять человек

Пожар потушили за десять минут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 15:02 17 октября в оперативную дежурную смену МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в поселке Поныри Поныровского района.

На место происшествия были направлены пожарные ПЧ №37 Поныровского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электических сетей.

По прибытии в 15:07 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 15:12, ликвидировано в 15:17.

В результате пожара в жилом деревянном доме, обшитом сайдингом, огнем уничтожена кровля на всей площади. Без пострадавших.

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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