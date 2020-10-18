В Курской области "скорая" станет единой службой

"Скорую" централизуюют Фото: Из архива КП.

До конца 2021 года скорая помощь в регионе станет единой службой. К Курской станции скорой медицинской помощи уже присоединили отделение Курского района, до конца года будет завершено присоединение отделения скорой Октябрьской ЦРБ, сообщили в администрации региона.

- Централизация позволит упорядочить маршрутизацию, оперативно доставлять экстренных пациентов из районов региона в медучреждения областного центра. Вызовы будут поступать в единую диспетчерскую службу, которая создана в Курской области в начале 2020 года на базе Курской станции, - пояснили в Доме Советов.

Уже сегодня диспетчеры в оперативном режиме контролируют работу районных отделений скорой помощи и при необходимости могут направить ближайшую бригаду из соседнего района.