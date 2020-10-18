В Курске пройдет выставка домашних птиц и животных

Ярмарка пройдет на Магистральном проезде Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 октября на территории торговой площадки «Подворье» (Курск, Магистральный проезд, 28, остановка общественного транспорта «Управление механизации») состоится выставка домашних птиц и животных.

Гости и участники смогут не только приобрести кур, гусей, уток, декоративную птицу, кроликов и нутрий лучших отечественных и зарубежных пород, но и получить квалифицированные консультации по кормлению, содержанию птиц и животных.

Контакты: клуб птицеводов и кролиководов-любителей «Курское подворье» – 8 (4712) 38-55-95, 8-905-159-45-24, ОБУ «Выставочный центр «Курская Коренская ярмарка» – 8(4712)51-25-42, e-mail: info@kurskyarmarka.ru. Время работы выставки – с 8:00 до 14:00.