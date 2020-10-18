Курян призывают сообщать о наркодиллерах

Сообщить можно по телефону или электронной почте Фото: Из архива КП.

«Сообщи, где торгуют смертью!» – такой призыв вновь звучит в адрес курян. В регионе с 19 по 30 октября пройдет второй этап общероссийской акции.

Главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам распространения наркомании, принять дополнительные меры по пресечению преступлений и правонарушений.

Если вы знаете, кто и где распространяет наркотики, сообщите по телефону дежурной части УМВД России по Курской области: 36-82-65, с мобильного 112.

На сайте 46.мвд.рф пишите в раздел «Прием обращений». Сообщить о незаконных надписях можно в письме chistyigorod46@yandex.ru