Курская полиция опровергла информацию о "волонтерах"-гарбителях

В полиции информацию назвали "фейком" Фото: Из архива КП.

В ряде регионов через мессенджеры распространяется информация о том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. Якобы при их примерке человек теряет сознание и в это время происходит ограбление. Такая информация начала распространяться и в Курской области.

- Данная информация не соответствует действительности, - сообщили в полиции региона. - Распространяемое «сообщение» имеет все признаки фейка:

– нет ссылки на источник информации;

– конкретного указания населенного пункта, где это происходило;

– в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений посеять панику.