Житель Курской области угрожал ножом двум полицейским

Курчатовский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, днем 5 октября подозреваемый, будучи пьяным, был в селе Сугрово Льговского района и ножом угрожал двум сотрудникам полиции. Что стало причиной таких действий в ведомстве не сообщают. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.