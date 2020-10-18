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Житель Курской области угрожал ножом двум полицейским

В отношении него возбудили уголовное дело
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Курчатовский межрайонный следственный отдел регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По версии следствия, днем 5 октября подозреваемый, будучи пьяным, был в селе Сугрово Льговского района и ножом угрожал двум сотрудникам полиции. Что стало причиной таких действий в ведомстве не сообщают. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Криминал