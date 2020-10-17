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Коронавирус Covid-19

В Курской области на карантин по коронавирусу закрыли 13 школ

Но учеников массового не будут отправлять на "дистанционку"
Ольга ДАНИЛОВА
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Две школы досрочно отправили на каникулы

Две школы досрочно отправили на каникулы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На сегодня полностью из-за вспышек коронавируса закрыли 13 школ в Курске, Обояни, Рыльске, Железногорске, поселке Солнцево, а также малокомплектные школы в Октябрьском, Медвенском, Мантуровском, Горшеченском и Золотухинском районах. Организовано дистанционное обучение, сообщили в администрации региона.

Досрочно на каникулы вышли две школы в Фатежском районе – школа №2 и Солдатская школа. Как отметили в комитете образования, такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора в связи с тем, что большая часть учителей находится на больничном.

Кроме того, закрыты отдельные классы в школах Курска, Курчатова, Железногорска, Щиграх, Суджи, Рыльска, а также в Курском, Золотухинском, Советском, Тимском, Октябрьском и Обоянском районах.

- Всего в Курской области закрыты 13 школ и 46 классов в 34 школах. Количество детей, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, составляет порядка пяти тысяч, это 5% от общего числа школьников региона. На карантине по коронавирусу также находятся две группы в двух детских садах, – отметила председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

Все остальные образовательные организации в Курской области работают в штатном режиме. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора для обеспечения безопасности школьников и педагогов реализуется комплекс мероприятий: соблюдение масочного режима, дезинфекция помещений, использование каждым классом своего кабинета.