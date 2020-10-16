Куряне могут оспорить кадастровую оценку недвижимости до 26 октября

Налоги на недвижимость могут резко вырасти Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году заканчиваются мероприятия по оценке кадастровой стоимости объектов недвижимости. Последний раз они проводились в 2012 году. Новые результаты кадастровой стоимости недвижимости пока не утверждены, подготовлены только промежуточные отчетные документы. Они размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра и на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки Курской области http://кадастркурск.рф в разделе «Проекты отчетов по ГКО».

В среднем кадастровая стоимость объектов недвижимости выросла в три-пять раз. Соответственно, и налоговая нагрузка на курян вырастет так же.

- Жители области могут направить свои замечания к промежуточным документам по кадастровой стоимости в течение 50 дней со дня их размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки. Они принимаются до 26 октября при личном обращении в Центр государственной кадастровой оценки Курской области или МФЦ, почтовым отправлением, с помощью портала госуслуг, - пояснили в администрации региона.

Почтовые отправления принимаются по адресу: 305018, г. Курск, Элеваторный проезд , д. 14а; электронная почта: obukadastr@reg-kursk.ru, телефоны горячей линии: 8 (4712) 44-65-06, 89081280422.

В 2020 году куряне получили налоговые уведомления за 2019 год. Увеличение налога коснулось объектов, включенных в кадастровый перечень в 2019 году. Это помещения офисные, торговые, общественного питания и бытового обслуживания. По этим объектам налоговая ставка равна 2%. Увеличение не связано с проводимой кадастровой оценкой.