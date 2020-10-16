Под Курском откроют историко-культурный мемориальный комплекс

Территория комплекса составит более 80 гектаров Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Поныровском районе создадут историко-культурный мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги». Его планируют закончить к августу 2023 года, к 80-летию Победы в Курской битве.

Одну из концепций предложил академик Российской академии художеств Василий Нестеренко. Он предлагает выполнить мемориальный комплекс в форме меча.

В него войдут: монумент Воину-победителю, музей «Северный фас Курской дуги», памятники «Танк Т-34» и «СУ-100», Вечный огонь, Аллея Памяти с названием фронтов, армий, воинских соединений, участвующих в битве на Курской дуге, обелиск в честь павших на Курской дуге, храм Спаса Нерукотворного. Территория комплекса составит более 80 гектаров. Вместе с тем ведутся переговоры с другими художниками.

Как отметили в областном комитете по культуре, инициатором создания историко-культурного мемориального комплекса в Поныровском районе Курской области «Северный фас Курской дуги» стала Межрегиональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки».