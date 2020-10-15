Грабитель в маске обокрал курского пенсионера

Подозреваемый выхватил банкноты и убежал Фото: Из архива "КП"

К 78-летнему курянину в дом поздно вечером ворвался неизвестный мужчина в маске и стал требовать деньги. Пенсионер испугался и отдал хранившиеся в доме сбережения. Подозреваемый выхватил банкноты и убежал.

Потерпевший обратился полицию, тут же начались оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможном подозреваемом. Участковые установили, где может скрываться злоумышленник. В течение суток определили его местонахождение и задержали.

Им оказался 47-летний ранее неоднократно судимый житель Курска. Подозреваемого нашли на съемной квартире. При обыске полицейские обнаружили и изъяли 10 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств злоумышленник уже потратил.

По факту грабежа возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.