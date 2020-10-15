В Курске на Ленина реставрируют ворота

В рамках внедрения дизайн-кода улица Ленина постепенно преображается

В центре Курска начали реставрировать вновь выявленный объект культурного наследия – ворота, расположенные между домами № 86 и № 90 по улице Ленина. Этот архитектурный ансамбль в центре города сложился в послевоенные 50-е годы.

Проект разработан Центром компетенций Курской области совместно с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия. Работы ведутся за счет благотворительности.

«Эстетика ворот сохранится. Архитектурное сооружение будет выкрашено в цвета дома № 86 по ул. Ленина - здание имеет уже цельный облик благодаря программе капитального ремонта. В дальнейшем под колористку ворот подтянут дом № 90. Этот же прием планируем использовать на всем протяжении улицы Ленина. Будем иметь цельную улицу с единым архитектурно-художественным решением», - отметила руководитель Центра компетенций области Ксения Деева.

В рамках внедрения дизайн-кода улица Ленина постепенно преображается. Администрация города Курска демонтирует незаконные рекламные конструкции. Вместе с предпринимателями приводятся в порядок фасады.