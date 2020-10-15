В Курске будут отключать свет

В городе пройдут веерные отключения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

с 19 по 23 октября с 13-30 до 16-30:

1-й Парковые переулки 1-11, 2-12, 2-й Парковые переулки 1-11, 2-6.

ул. Краснополянская 2-12, 19-21;

с 19 по 23 октября 2020 г. с 09-00 до 15-00:

ПЛК 61; ул. Широкая 2;

с 19 по 23 октября с 09-00 до 16-00:

ул. 3-я Цветовская 5-41, 4-68, Городская 51а-71, 50-152, Изумрудная, Искристая, Яблоневая,1-6-я Поселковые улицы, Трубная 35, Просторная, Монастырская Балка, Тихая, 4-й Вольный переулок; 3-4й Каштановые переулки; 7-й Каштановый переулок.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

с 19 по 21 октября с 09-00 до 17-00:

ул. Верхняя Луговая 405-425, 450-498, Верхняя Луговая 340; 1-я Орловская 1-45, 6-50; 2-я Орловская 3-51, 2-48, Нижняя Казацкая 99-121, 110-138, Масловка 3-43, 4-44, Сыромятникова 5-49, 2-36, 4-й Косиновский переулок 55-77, 50-72, Заречный проезд, 6-14, 11-13, Заречная 114-168, 111-165, Бурцевка 7, 9, Верхняя Казацкая 242а.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

с 19 по 23 октября с 09-00 до 16-30:

ул. Клубная 15-25, 2-я Агрегатная 30-48, 37-41, 1-й Агрегатный переулок 11-17;

Тел. для справок: 26-32-10

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).