Под Курском мужчина упал с моста и утонул

СК проверяет обстоятельства трагедии
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14 октября примерно в 14 часов 30 минут в Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области поступило сообщение об утоплении в реке Суджа, расположенной в поселке Кукуй Большесолдатского района, 62-летнего мужчины.
- По данному факту Суджанский межрайонный следственный отдел проводит проверку. В ходе первоначальных мероприятий установлено, что мужчина был пьян, переходил по мосту и упал в воду, сказали в СК.
Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.
В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.