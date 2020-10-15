Под Курском мужчина упал с моста и утонул

СК проверяет обстоятельства трагедии Фото: из открытых источников

14 октября примерно в 14 часов 30 минут в Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области поступило сообщение об утоплении в реке Суджа, расположенной в поселке Кукуй Большесолдатского района, 62-летнего мужчины.

- По данному факту Суджанский межрайонный следственный отдел проводит проверку. В ходе первоначальных мероприятий установлено, что мужчина был пьян, переходил по мосту и упал в воду, сказали в СК.

Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы.

В рамках проводимой проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.