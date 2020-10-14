Курской галерее "АЯ" исполнилось 28 лет

Олег Радин - основал галерею в 1994-м Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 октября 1992 года в областном центре открылась частная художественная галерея современного искусства «АЯ». Основателем галереи стал Олег Радин – художник, галерист, председатель творческого союза художников «Провинция», краевед, коллекционер, издатель и общественный деятель. Он - лауреат и дипломант ряда региональных и международных выставок. Его картины хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Работы Олега Радина, произведения и документальные фотографии из коллекции галереи «АЯ» не раз выставлялись в стенах администрации города Курска и выставочном зале городского концертно-творческого центра «Звездный».