Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Курской галерее "АЯ" исполнилось 28 лет

"КП-Курск" присоединяется к поздравлениям
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Олег Радин - основал галерею в 1994-м

Олег Радин - основал галерею в 1994-м

Фото: Светлана ВОЛКОВА

14 октября 1992 года в областном центре открылась частная художественная галерея современного искусства «АЯ». Основателем галереи стал Олег Радин – художник, галерист, председатель творческого союза художников «Провинция», краевед, коллекционер, издатель и общественный деятель. Он - лауреат и дипломант ряда региональных и международных выставок. Его картины хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Работы Олега Радина, произведения и документальные фотографии из коллекции галереи «АЯ» не раз выставлялись в стенах администрации города Курска и выставочном зале городского концертно-творческого центра «Звездный».

Культура