Возле водяной мельницы под Курском построят Преображенскую церковь

Мельница является объектом культурного наследия
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В селе Красниково Пристенского района заложили камень в основание Преображенской церкви. Она будет построена рядом с объектом культурного наследия регионального значения - водяной мельницей конца XVIII века.
Храм планируют сдать уже летом 2021 года. В церкви будут проводить в том числе обряды венчания. Планируется построить поблизости и отделение ЗАГС.
В селе Красниково заложили камень в основание Преображенской церкви
«В будущем на этой территории появится большой туристический сектор. Церковь станет его центром. Рассчитываем построить 30 этноподворий, - рассказал заместитель губернатора Александр Чуркин.
Прилегающую к мельнице территорию планируют разделить на историко-культурную зону и этнодеревню, где будут представлены традиционные промыслы и быт жителей Курской области. Также здесь обустроят рекреационные, культурные и спортивные зоны.