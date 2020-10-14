Возле водяной мельницы под Курском построят Преображенскую церковь

Мельница является объектом культурного наследия Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В селе Красниково Пристенского района заложили камень в основание Преображенской церкви. Она будет построена рядом с объектом культурного наследия регионального значения - водяной мельницей конца XVIII века.

Храм планируют сдать уже летом 2021 года. В церкви будут проводить в том числе обряды венчания. Планируется построить поблизости и отделение ЗАГС.

В селе Красниково заложили камень в основание Преображенской церкви

«В будущем на этой территории появится большой туристический сектор. Церковь станет его центром. Рассчитываем построить 30 этноподворий, - рассказал заместитель губернатора Александр Чуркин.

Прилегающую к мельнице территорию планируют разделить на историко-культурную зону и этнодеревню, где будут представлены традиционные промыслы и быт жителей Курской области. Также здесь обустроят рекреационные, культурные и спортивные зоны.