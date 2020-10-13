В Курской области увеличивают число ковидных коек

Медучреждения готовят под перепрофилирование Фото: Из архива КП.

В связи с ростом заболеваемости в нашем регионе из резерва возвращают койки, предназначенные для лечения пациентов с COVID-19. Всего в больницах региона 1194 места. 12 октября под прием больных коронавирусом вновь развернули 160 коек в хирургическом корпусе БСМП, а ранее сто мест оборудовали в бывшем онкологическом корпусе.

Перепрофилированный терапевтический корпус медучреждения не прекращал работу с больными коронавирусом. К имеющимся 160 местам недавно добавили еще 30 коек. Многим врачам в связи с пандемией пришлось переквалифицироваться для лечения COVID-положительных больных.

- К сожалению, мы вновь отмечаем рост заболеваемости. Это серьезный сигнал и для врачей, и для жителей региона. Тяжелее всего болезнь протекает у граждан старшего поколения. Лично убедился – в реанимации находятся именно пациенты в возрасте 65 лет и старше. Берегите себя и своих близких, не игнорируйте меры профилактики, – подчеркнул замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Ранее сообщалось, что до конца недели будет организовано еще 50 мест под прием больных COVID-19 в Советской ЦРБ. В резерве находятся места в городском клиническом роддоме. При необходимости будет открыто еще 150 коек в центральных районных больницах.