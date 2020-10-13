Отопительный сезон в Курской области стартует 15 октября

К теплоснабжению подключили уже 307 социально значимых объектов региона Фото: Из архива "КП"

Как сообщалось ранее, с 1 октября началась поэтапная подача тепла в школы, больницы и детские сады Курской области. К теплоснабжению подключили уже 307 социально значимых объектов региона. Тепло в жилые дома начнут подавать с 15 октября.

Государственной жилищная инспекция Курской области обследовала 5 382 многоквартирных дома. Выявила 1 348 нарушений, из них 92% уже устранили. Ликвидацию остальных согласовали с собственниками жилых помещений на октябрь-ноябрь 2020 года, это не влияет на старт отопительного сезона.

В Курске на улице Дружининской рабочие завершают реконструкцию тепловых сетей. Этот участок и еще один на пересечении улиц Бочарова и Красной Армии обещают сдать к середине месяца.

В поселке Магнитный Железногорского района рабочие заканчивают строительство котельной установки. Пуск газа на котельную намечен 15 октября. К этому же сроку планируют закончить второй этап реконструкции тепловых сетей в поселке им. Карла Либкнехта Курчатовского района.