Курский педагог спас тонущего подростка

Игорь Флоревич вытащил ребенка из воды и вовремя оказал первую помощь

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил благодарность за добросовестный труд, активное участие в патриотическом воспитании молодежи Игорю Бойку – педагогу дополнительного образования Свободинской школы Золотухинского района, руководителю военно-патриотического объединения «Патриот».

Во время двухдневного сплава с детьми отряда «Патриот» по реке Тускари он спас тонувшего 12-летнего мальчика. Игорь Флоревич вытащил ребенка из воды и вовремя оказал первую помощь.

«Спасти подростка помогли знания – я прошел курсы у специалистов Центра медицины катастроф, принимал участие в семинарах, организованных КГМУ, обучался в Курском центре туризма. Действовал автоматически благодаря неоднократно отработанным алгоритмам», - отметил Игорь Бойку.