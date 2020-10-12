Курянам рассказали, куда жаловаться на темноту в городе

В мэрии назвали адреса, где предстоят работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Восстановление наружного освещения в Курске продолжается. На основе поступающих от курян заявок комитет жилищно-коммунального хозяйства Курска формирует адресный перечень на проведение мероприятий по восстановлению наружного освещения, заверили в мэрии.

- Работы выполнены вдоль проезжей части и на дворовой территории на улице Ольшанского, а также по улицам Краснополянской, Мыльникова, Гайдара (в районе домов №№ 3 и 5), ВЧК (на участке до пересечения с ул. Октябрьской), Комарова (в районе школы № 20 им. Хмелевского), Харьковской (в районе дома № 8/2), Марата, Ильича, Димитрова (на участке от ул. С. Разина до ул. Садовой), Гоголя (на участке от ул. Радищева до ул. Халтурина), Гагарина, Л. Толстого, Чулкова гора, Лысая гора. Челюскинцев, Суворовской, Дейнеки, в Суворовских переулках, на Майском бульваре, проспекте Хрущева, в пос. Аккумулятор, в Светлом проезде (на участке от дома № 1 до дома № 15), в Магистральном проезде, а также по проспекту Кулакова (на участке от ул. Магистральной в сторону Льговского поворота), - в мэрии назвали адреса, где уже починили освещение.

Кроме того, в рамках заключенных муниципальных контрактов выполнен текущий ремонт наружного освещения по улицам Малиновой, Фестивальной, Гагарина, Карла Либкнехта.

Со стороны улицы Радищева около курского драматического театра отремонтировано наружное освещение.

Ремонт сетей наружного освещения проводится и на дворовых территориях многоквартирных домов, подключенных к муниципальным сетям. Так, восстановлено освещение во дворах домов № 20 по улицам Степана Разина, № 19 по Халтурина.

По результатам обследований сетей наружного освещения подготовлена сметная документация на текущий ремонт на проспекте Дериглазова, капитальный ремонт в районе улице Городской. Также на ближайшее время запланирован текущий ремонт наружного освещения по улице Косухина, капремонт в районе сквера на проспекте Ленинского Комсомола.

Заявку на ремонт куряне могут направить в свою управляющую компанию или по телефонам:

- комитет ЖКХ города Курска – 52-15-95

- администрация Центрального округа – 70-22-94

- администрация Сеймского округа – 37-01-01

- администрация Железнодорожного округа – 26-10-54