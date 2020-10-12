Коронавирус за сутки подтвердился еще у 83 курян

Ситуация ухудшается с каждым днем Фото: Из архива КП.

По данным оперативного штаба на 7:30 12 октября в Курской области всего зарегистрировано 8 935 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, в том числе 83 за последние сутки. Всего выписано 7 059 пациентов, в том числе шесть за последние сутки. На сегодняшний день скончались 60 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Наибольший прирост заболевших по муниципалитетам:

Курск +58

Касторенский +6

Солнцевский +4

Железногорский +3