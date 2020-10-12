В Курске сгорел автомобиль такси

У автомобиля сгорел моторный отсек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 07:16 12 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании автомобиля на Майском бульваре в Курск.

- По прибытии в 07:19 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 07:22, ликвидировано в 07:26, - сообщили в ГУ МЧС.

В результате пожара в автомобиле такси «Renault LOGAN» поврежден моторный отсек.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.