После жалобы жителей на улице Еремина в Курске начали укладывать новый асфальт

Некоторые районы Курска выглядят откровенно убого Фото: Светлана ВОЛКОВА

Несколько месяцев назад на дорожную разруху на улице Еремина в микрорайоне КЗТЗ Курска пожаловались местные жители. Пост с иллюстрациями вызвал бурный отклик среди курян.

На днях на улице Еремина уложили выравнивающий слой асфальтобетона, сообщили в мэрии.

- Изначально в областном центре планировалось отремонтировать 48,8 километров дорог. Однако были сэкономлены денежные средства, которые направили на ремонт дорожного покрытия на улице Еремина в микрорайоне КЗТЗ, - пояснили в горадминистрации. - Подрядчиком был отфрезерован старый асфальтобетон, уложен выравнивающий слой. Как только он будет проверен на соответствие заявленным характеристикам, дорожники приступят к укладке верхнего слоя, изготовленного по методу объемного проектирования

Кроме того, здесь обещают заменить бортовые камни и обустроить тротуары, нанести разметку из термопластика.