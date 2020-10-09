8 октября в Курске произошло девять пожаров

В Курске установился пятый класс пожарной опасности Фото: Яна ШЕЛЕСТ

8 октября в Курске зарегистрировали девять пожаров. Самый крупный очаг возгорания - на территории, прилегающей к СНТ «Вишенка». Его площадь составила пять гектаров.

Большая часть пожаров произошла из-за преднамеренных поджогов травы и мусора, а также халатного отношения к требованиям пожарной безопасности.

За подобные нарушения за предыдущие сутки составили шесть протоколов. Шестерых есть граждан привлекли к ответственности за нарушение правил благоустройства. Сотрудники администраций округов выдали 30 предписаний.

Городское управление по делам ГО и ЧС напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим. Из-за теплой, сухой погоды в Курске установился пятый класс пожарной опасности, что создает высокий риск развития природных пожаров.

В период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, применять мангалы, проводить пожароопасные работы, выжигать траву, стерню на полях и лугах, устраивать свалки, в том числе горючих отходов.