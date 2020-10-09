В Курском районе убрали несанкционированные свалки

Виновное лицо привлекли к административной ответственности
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В комитет природных ресурсов региона поступило сообщение о том, что на территории СНТ «Фестивальное» в Курском районе имеются несанкционированные свалки. Экологи выехали на место и зафиксировали на данной территории строительные и древесные отходы.
Комитет возбудил административное дело и провел расследование. Виновное лицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Назначен штраф в размере десяти тысяч рублей.
Нарушитель вывез все отходы. На территории СНТ установили контейнер.