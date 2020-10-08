Очередная курская пенсионерка попалась на уловки банковских мошенников

Несколько часов преступники не прерывали телефонного контакта Фото: из архива «КП»

67-летней жительнице Курска позвонили якобы из банка. Девушка представилась сотрудницей службы безопасности и сообщила, что некие недобросовестные сотрудники банка через личный онлайн кабинет, принадлежащий курянке, пытается оформить на нее кредит.

Женщина испугалась и заявила, что немедленно едет в банк, чтобы остановить операцию. Собеседница ответила, что проблему нужно решать немедленно по телефону, иначе деньги уйдут на счета преступников.

Она попросила продиктовать коды из СМС-сообщений и на самом деле взять кредит. Женщина согласилась. Ей вызвали такси до банка, где она сняла 220 тысяч рублей. Затем на другой машине привезли в торговый центр, где уговорили перевести всю сумму через банкомат якобы в безопасную банковскую ячейку.

Злоумышленники сообщили, что после всех операций никаких долгов перед банком у пенсионерки не останется, кроме этого, будет выплачена компенсация за потраченное время и расходы. Несколько часов преступники не прерывали телефонного контакта. Давали инструкции, лишая возможности проверить информацию, связаться с родственниками или полицией.

Как только деньги ушли, разговор прервался и жительница Курска поняла, что стала жертвой обмана. По заявлению курянки возбудили уголовное дело. Ведется следствие. Лицам, подозреваемым в совершении мошенничества, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.