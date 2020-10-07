За отсутствие тестов на коронавирус оштрафовали четверых курян

Сумму штрафа в каждом конкретном случае определит суд Фото: из архива «КП»

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ с 1 августа все граждане России по возвращении из-за границы должны на борту самолета заполнить специальную анкету. А потом в течение трех дней сдать тест на коронавирус и отправить его результат на портал Госуслуг.

За невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В октябре в Курской области уже составили четыре протокола об административных правонарушениях. Нарушителями стали жители Курска, Обоянского и Железногорского районов.

Сумму штрафа в каждом конкретном случае определит суд. Если в результате нарушений был причинен вред чьему-либо здоровью, то штраф составит уже 150 - 300 тысяч рублей. Еще более суровое наказание предусмотрено для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет.