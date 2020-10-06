Для курского общественного транспорта разработали логотип

Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Специалисты Центра компетенций по развитию городской среды разработали руководство по брендированию общественного транспорта. Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта.

Идею брендбука дизайнеры связывают с геоморфологической характеристикой местности города Курска, который расположен на двух холмах.

Планируется, что первыми будут брендированы городские троллейбусы, а затем транспорт, который Курская область получит из Москвы. Это 20 троллейбусов и 40 автобусов большой вместимости.