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Для курского общественного транспорта разработали логотип

Первыми будут брендированы троллейбусы
Яна ШЕЛЕСТ
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Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта

Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Специалисты Центра компетенций по развитию городской среды разработали руководство по брендированию общественного транспорта. Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта.

Идею брендбука дизайнеры связывают с геоморфологической характеристикой местности города Курска, который расположен на двух холмах.

Планируется, что первыми будут брендированы городские троллейбусы, а затем транспорт, который Курская область получит из Москвы. Это 20 троллейбусов и 40 автобусов большой вместимости.