Для курского общественного транспорта разработали логотип

Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Специалисты Центра компетенций по развитию городской среды разработали руководство по брендированию общественного транспорта. Логотип будет наноситься на заднюю часть корпуса транспорта.
Идею брендбука дизайнеры связывают с геоморфологической характеристикой местности города Курска, который расположен на двух холмах.
Планируется, что первыми будут брендированы городские троллейбусы, а затем транспорт, который Курская область получит из Москвы. Это 20 троллейбусов и 40 автобусов большой вместимости.