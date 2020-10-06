Курские полицейские раскрыли кражи из автомобилей

Личности злоумышленников оперативники установили довольно быстро Фото: Из архива "КП"

Жителя Курского района задержали по подозрению в хищении техники и денег из «Газели», припаркованной на улице Малиновой в Курске. Владелец в незапертом автомобиле оставил кошелек на переднем сидении. Злоумышленник без проблем залез в машину, забрал деньги и магнитолу.

Другой курянин заметил припаркованный с полуоткрытым окном ВАЗ на улице Льва Толстого. В салоне он нашел деньги, также забрал камеру заднего вида и видеорегистратор. Их он продал в тот же день случайным людям на соседней улице.

Личности злоумышленников оперативники установили довольно быстро. По всем фактам возбудили уголовные дела. Подозреваемым предстоит возместить нанесенный ущерб.