В центре Курска сгорели два сарая

Никто из людей не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре в Курске по улице Димитрова поступило в Службу спасения 5 октября в 13.14. На место ЧП выехали сотрудники пожарно-спасательных подразделений, скорой медицинской помощи, полиции и служб ЖКХ.

Горели хозяйственные постройки, расположенные во дворах частных домов. Пожарные оперативно ликвидировали угрозу распространения пламени на рядом расположенный жилой дом и пустырь с сухостоем.

В результате пожара сгорел полностью сарай размером 5 на 5 метров, огонь повредил сарай размером 4 на 3 метра. В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и десять человек. Никто из людей не пострадал.