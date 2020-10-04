Коронавирус в Курской области на 4 октября: заразились еще 58 человек

фото из архива. Фото: Светлана Макеева

Прирост зараженных коронавирусом за минувшие сутки в Курской области составил 58 человек. Как сообщил региональный оперштаб 4 октября, 42 новых случая зафиксировали в Курске, пять в Пристенском районе, три в Обоянском, два в Солнцевском, по одному в Щигровском, Тимском, Медвенском, Кореневском, Касторенском районах и Обояни. Всего в области за время эпидемии заразились новой инфекцией 8 320 курян.

Окончили лечение и выздоровели 6 855 пациентов, накануне выписали 27 человек. Скончались на сегодняшний день 58 курян, причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.