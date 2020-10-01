В Курской области усиливают контроль за соблюдением масочного режима

В регионе ужесточается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Как «КП» сообщала ранее, за последние сутки в Курской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,1. Еще полторы недели назад ежедневных случаев было на треть меньше.

В регионе ужесточается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Бизнес закрываться не будет.

«Если магазин или кафе не принимает меры, чтобы сотрудники пользовались средствами защиты — мы его закроем. И в целом будем жестко пресекать нарушение эпидемиологических требований», - сообщил Роман Старовойт.