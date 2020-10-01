В Курской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции достиг 1,1

За последние сутки в Курской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19
Фото: Из архива "КП"
За последние сутки в Курской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,1. Еще полторы недели назад ежедневных случаев было на треть меньше. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил Роман Старовойт.
Эпидемиологи связывают рост количества больных с началом сезона ОРВИ: симптомы простуды появляются у значительно большего числа людей, поэтому объемы тестирования растут. Соответственно — растет и статистика заболевших. Также одной из причин называют начало учебного года.
Губернатор рекомендовал:
• не проводить массовые мероприятия в помещениях;
• курянам старше 65 лет стараться меньше выходить из дома;
• предпринимателям по возможности перевести сотрудников на удаленку, не проводить очные совещания и отменить командировки в другие регионы.