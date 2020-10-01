В Курской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции достиг 1,1

За последние сутки в Курской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19 Фото: Из архива "КП"

За последние сутки в Курской области зарегистрирован 51 новый случай заболевания COVID-19. Коэффициент распространения инфекции достиг 1,1. Еще полторы недели назад ежедневных случаев было на треть меньше. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил Роман Старовойт.

Эпидемиологи связывают рост количества больных с началом сезона ОРВИ: симптомы простуды появляются у значительно большего числа людей, поэтому объемы тестирования растут. Соответственно — растет и статистика заболевших. Также одной из причин называют начало учебного года.

Губернатор рекомендовал:

• не проводить массовые мероприятия в помещениях;

• курянам старше 65 лет стараться меньше выходить из дома;

• предпринимателям по возможности перевести сотрудников на удаленку, не проводить очные совещания и отменить командировки в другие регионы.