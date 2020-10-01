Первомайский парк в Курске стал особо охраняемой территорией

На территории парка будет действовать особый режим охраны Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске создана еще одна особо охраняемая природная территория регионального значения – «Первомайский парк». Это место представляет историческую и рекреационную ценность для города и области и нуждается в охране.

- Эта природная территория заложена более ста лет назад. Первостепенная наша задача – благоустроить парк, создать в нем условия для прогулок и отдыха. Кроме того, здесь можно проводить экскурсии для школьников, полевые исследования по изучению растительного и животного мира, – отметил председатель регионального комитета природных ресурсов Константин Поляков.

На территории парка станет действовать особый режим охраны: будет запрещено разводить костры, выгуливать собак и проводить любые мероприятия без согласования с экологами.

По словам Константина Полякова, здесь могут вестись работы по сохранению и восстановлению объектов природного парка, другие природоохранные мероприятия, а также благоустройство. Уход за дорожками и насаждениями, озеленение и работы по обустройству не должны нарушать историческую градостроительную среду.

Сооружение или реконструкция объектов капитального строительства возможны только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.