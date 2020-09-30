Под Курском сгорел жилой дом

Сообщение поступило в МЧС ночью Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 23:36 29 сентября в МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в жилом доме в деревне Бирюковка, улица Охотчая, Большесолдатского района Курской области.

- По прибытии в 23:40 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 23:43, ликвидирован в 23:45, - рассказали в МЧС.

В результате пожара в жилом деревянном доме выгорел пол и вещи.

Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.