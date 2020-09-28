В Курске на Гоголя горела квартира

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек, семь единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

28 сентября в 19:24 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Гоголя в Курске. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 2, полиция, скорая и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 19:29, ликвидировали полностью – в 19:32. В квартире выгорел пол на площади один квадратный метр.

В ликвидации пожара принимали участие 19 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.