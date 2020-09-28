Под Курском заложили сквер памяти

Посаженная аллея сохранит память о кровопролитных боях на Курской земле

В поселке Золотухино заложили сквер в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В списках на памятных досках есть имена сотрудников курской милиции, которые с первых дней сражений проявили подлинный героизм и беззаветную верность долгу.

Участие в общероссийском экологическом проекте «Лес Победы» совместно со специалистами областного комитета природных ресурсов приняли сотрудники курской полиции и ветераны органов внутренних дел.

Посаженная аллея сохранит память о кровопролитных боях на Курской земле в годы Великой Отечественной войны.