Курская пенсионерка отдала лжецелителям 152 тысячи рублей

Мошенницы положили купюры в пакет, провели обряд, а затем вернули его потерпевшей Фото: Из архива "КП"

В Сеймский отдел полиции обратилась 83-летняя жительница Курска. Женщина рассказала, что во дворе дома по проспекту Ленинского Комсомола к ней подошли две незнакомки и сказали, что на ее родственницу наложена порча.

Аферистки пообещали исцелить больную и предложили провести магический обряд. Для этого нужны были деньги и стакан воды. Пенсионерка принесла из дома все свои сбережения – 152 тысячи рублей.

Мошенницы положили купюры в пакет, провели обряд, а затем вернули его потерпевшей. После ритуала незнакомки скрылись. Пенсионерка вернулась домой, где и обнаружила пустой пакет.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в совершении преступления. Их приметы:

1) женщина славянской внешности, на вид 50-60 лет, рост 165 см., плотного телосложения. Одета: кофта серого цвета, юбка темного цвета.

2) женщина славянской внешности, на вид 40-45 лет, среднего телосложения, волос светлый. Одета: куртка светло-коричневого цвета.

Если Вам известна какая-либо информация о разыскиваемых лицах, просьба сообщить в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Конфиденциальность гарантируется.