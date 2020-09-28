Курянин без прав перевернулся на тракторе

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался Фото: Из архива "КП"

26 сентября примерно в 19:15 38-летний водитель без прав двигался на незарегистрированном тракторе К701 по автодороге Марица - Иванчиково - Ольшанка во Льговском районе.

На втором километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением. Трактор опрокинулся в правый по ходу движения кювет. Водитель получил травмы. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.