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Курянин без прав перевернулся на тракторе

ДТП произошло во Льговском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался

Фото: Из архива "КП"

26 сентября примерно в 19:15 38-летний водитель без прав двигался на незарегистрированном тракторе К701 по автодороге Марица - Иванчиково - Ольшанка во Льговском районе.

На втором километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением. Трактор опрокинулся в правый по ходу движения кювет. Водитель получил травмы. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался.

ДТП