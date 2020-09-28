58-летний курянин ударил ножом сослуживца

Местонахождение подозреваемого становили в течение получаса Фото: Из архива "КП"

В Сеймский отдел полиции из медучреждения поступило сообщение о том, что у них на лечении находится курянин с колото-резаным ранением. Полицейские выяснили, что между работниками одной из организаций на бытовой почве возник конфликт.

Их коллеги смогли урегулировать ссору. Однако, в тот же вечер 58-летний курянин после употребления спиртного вернулся и нанес 26-летнему оппоненту удар ножом. Пострадавшего доставили в больницу.

Местонахождение подозреваемого становили в течение получаса. По данному факту возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.