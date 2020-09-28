В Курске сгорел УАЗик в гараже

ЧП произошло на КЗТЗ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:03 28 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании гаража на улице Заводская в Курске.

- По прибытии в 11:08 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 11:12, ликвидировано в 11:16, - сообщили в МЧС.

В результате пожара в кирпичном гараже повреждены стены и кровля, а так же автомобиль УАЗ, находящийся внутри.

Пожар тушили 14 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.