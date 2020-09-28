В Курске на улице Дзержинского отремонтируют дорогу

Улица Дзержинского - один из ключевых объектов Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области завершается формирование списка дорог для ремонта в 2021 году. Пока в список объектов, которые планируется отремонтировать в рамках нацпроекта «БКАД» в следующем году, включено около 30 улиц Курска и примерно девять автодорог регионального, межмуниципального и местного значения. Объем финансирования составит более 1,4 млрд рублей.

Сейчас ведется обследование выбранных участков. Специалисты оценивают необходимость замены дорожных знаков, состояние пешеходных переходов и тротуарных дорожек, количество съездов.

Один из ключевых объектов 2021 года – улица Дзержинского. Протяженность участка ремонта составляет 2,1 километров. Здесь планируется заменить старое дорожное покрытие и бордюры, отремонтировать тротуары, установить новые дорожные знаки.

Окончательный список объектов ремонта на 2021 год будет сформирован в течение месяца, в конце 2020 года пройдут аукционы по определению подрядчика.